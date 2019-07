Spider-Man est-il un adorateur de Satan ?

Le geste qu'effectue Spider-Man pour lancer ses fameuses toiles dénote-t-il une quelconque adoration de Satan ? Le tisseur replie en effet le majeur et l'annuaire pour presser sur le dispositif de son lanceur de toiles, attaché à son poignet, et ainsi se balancer d'immeuble en immeuble. Un geste assez proche, il faut l'admettre, de celui effectué en référence à Satan : la seule différence tient au pouce, déplié dans le cas de Spider-Man.Une femme qui se promenait dans le zoo de Lincoln, dans l'État du Nebraska, s'est fait avoir : elle a fait parvenir un email à la municipalité, dénonçant une statue réalisée par Ian Anthony Laing et la qualifiant de « démoniaque » et d'« anti-chrétienne ». Selon elle, cette dernière n'aurait pas sa place « à proximité d'un lieu de loisir pour les enfants ».La seule solution serait de retirer au plus vite cette statue qui, selon elle, constitue « un crime de haine contre l'Église », rien de moins.Lin Quenzer, chargé de faire la médiation entre les citoyens et la ville, a expliqué que la sculpture avait été commandée dans le cadre d'une série de 50 statues autour des mains : placer celles de Spider-Man, qui sert la justice et assume d'importantes responsabilités en raison de ses pouvoirs, au cœur d'un lieu fréquenté par des enfants se justifie pleinement.Si la ville ne retirera pas la sculpture suite à la plainte, cette dernière sera néanmoins mise aux enchères le 25 octobre prochain, comme les 49 autres de la série.Avis aux adorateurs de Satan fans de Spider-Man...via Comic Book