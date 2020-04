Spider-Man et Captain America, combattants du coronavirus

Ron Lim/Marvel

Une première salve de 12 titres, gratos-cadeau, c’est toujours bon à prendre. Depuis ce 2 avril, et jusqu’au 4 mai. Pour y accéder, simple : on télécharge, si ce n’était pas déjà fait, l’application Marvel Unlimited — App Store ou Google Play, qu’importe. Aucune information bancaire ne sera demandée, c’est le bonheur.Marvel laisse entendre que d’autres suivront, ce qui vaut la peine d’être suivi : mensuellement, le service coûte 9,99 $ pour donner libre cours à des heures de mondes imaginaires. Notons que les titres sont également gratuits si l’on passe par la plateforme comiXology d’Amazon.Les 12 titres sont les suivants :Avengers vs X-MenCivil WarAmazing Spider-Man: Red GoblinBlack Panther by Ta-Nehisi Coates Vol. 1Thanos Wins by Donny CatesX-Men Milestones: Dark Phoenix SagaAvengers: Kree/Skrull WarAvengers by Jason Aaron Vol. 1 : The Final HostFantastic Four Vol. 1: FoureverBlack Widow Vol. 1: S.H.I.E.L.D.'S Most WantedCaptain America: Winter Soldier UltimateCaptain Marvel Vol. 1 : Higher, Further, Faster, MoreTout cela dénote quand même un petit changement de comportement de la part de Marvel : voilà une semaine, l’éditeur mettait en place une opération 1 comics acheté = 1 offert… dans les magasins. Mais le marketing préfère se reporter assez logiquement sur le volet numérique, plus sécurisé.