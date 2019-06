Spider-Man et Golden Kamui réunis au Japon

Une image de l'anime Golden Kamui

Une série populaire peut bien en aider une autre : au Japon, le manga Golden Kamui, publié par l'éditeur Shūeisha, vient de donner un sacré coup de pouce à la promotion du film Spider-Man : Far From Home, en invitant quelques-uns des personnages du manga au sein des affiches du prochain blockbuster des studios Marvel.Si les deux univers se retrouvent associés, c'est avant tout pour des raisons marketing : Golden Kamui, créé par Satoru Noda en 2015, est une série particulièrement populaire. Le manga est devenu un anime, dont la diffusion de la deuxième saison est actuellement terminée au Japon, mais deux nouveaux OAV devraient suivre pour clôturer le cycle.Quant au manga, salué par le Grand prix du Manga Taishō en 2016, sa publication se poursuit tant au Japon qu'en France : traduit par Sébastien Ludmann, il est publié en français par Ki-oon.Spider-Man : Far From Home, lui, sera dans les salles à partir du mois de juillet prochain.