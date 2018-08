Spirou et Fluide Glacial règlent leurs comptes

Le 15 septembre prochain, Bruxelles deviendra le théâtre d’un Combat de Titans. Pour la 9e édition de la Fête de la BD, qui se déroulera au Parc de Bruxelles du 14 au 16, deux rédactions ont décidé de s’affronter. Ce sera sanglant – peut-être –, violent – pas certain –, mais drôle assurément.







Entre le magazine Spirou et Fluide Glacial, on évoque « une étrange tension », qui rendrait les rédactions plutôt nerveuses. D’ailleurs, « tous les coups semblent permis ». Au centre, pour arbitrer de cette confrontation devenue inéluctable, Thierry Tinlot, qui fut rédacteur en chef des deux périodiques BD.

Ce dernier a logiquement proposé, pour départager les deux géants un match d’impro. « Une seule arme pour ce faire : l’humour ! Comédiens et dessinateurs y défendront l’honneur de leur magazine respectif. »

D’un côté du ring, on trouvera Berco et Munuera, défendant la toque du groom, quand de l’autre Mo et Ju CDM incarneront l’esprit umour et bandessinées. L’affiche est explicite, et promet un match d’une rare intensité. « Si toutefois, d’ici là, les deux titres ne se sont pas définitivement entre-déchirés. »



Le match se déroulera à la salle M. de Bozar, en partenariat avec la Ligue d’improvisation belge professionnelle. Entrée 9 € adulte/6 € enfant de moins de 12 ans. 319 places sont encore disponibles ici.