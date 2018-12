Stan Lee sera-t-il le nouveau Spider-Man ?

Spider-Stan par Humberto Ramos

Stan Lee a déjà été représenté dans le costume de Spider-Man, à l'occasion de couvertures alternatives — comme celle d'Humberto Ramos ci-dessus — ou de clin d'œil divers : on pouvait ainsi jouer un Stan Lee doté des pouvoirs de Spider-Man dans le jeu vidéo The Amazing Spider-Man.Mais, en tant que tel, Stan Lee n'a jamais été Spider-Man dans les comics de Marvel : cela pourrait changer à en croire le numéro 5 de Spider-Geddon, la série de Christos Gage et Jorge Molina, publiée en ce moment par la Maison des Idées.Sur une des cases, où des Spider-Men de différents univers sont réunis, on peut apercevoir l'un d'entre eux, lunettes noires sur le nez, cheveux et moustache d'un blanc éclatant. Un profil qui ressemble à celui du cocréateur de Spider-Man lui-même, qui pourrait ainsi s'être retrouvé doté de super-pouvoirs dans une réalité parallèle à celle, plus conventionnelle, où Peter Parker a été mordu par une araignée radioactive...via Comic Book