Sting et John Constantine, une démoniaque passion commune

Lâcher de petites bombes d’informations en vidéos, la chose est devenue habituelle. Mais DC Comics a trouvé un préfacier de haut niveau pour l’une de ses prochaines publications. John Constantine, le plus célèbre exorciste connu, et Sting vont ainsi faire un bout de chemin ensemble...



Sting, aka John Constantine ?



La série de comics Hellblazer, ou John Constantine, Hellblazer, est une bande dessinée d’horreur, mettant en scène depuis mars 93 les aventures de John. Immortalisé sur grand écran avec Keanu Reeves, s’appuyant sur l’œuvre originale d’Alan Moore, le comics va fêter un 30e anniversaire.

Dans une brève vidéo, le chanteur star qui prépare sa tournée avec Shaggy, s’amuse à faire le lien entre Constantine et lui, dans leur port du trench-coat. Et pour l’occasion, DC Comics dévoile que Sting signera une préface inédite mettant en parallèle le destin de l’homme et du personnage.

Mais également, en racontant les liens qui les unissent tous deux, Sting ayant développé pour le détective occulte une affection particulière ces dernières années.

Constantine est un personnage inventé par Alan Moore, qui officie comme exorciste et démonologue. Maître des arts sombres, il a aussi quelques contentieux avec les forces des ténèbres.



Quant à la tournée du chanteur, elle a débuté ce 19 juin (plus d'informations) :