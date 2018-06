Stranger Things, première série Netflix en BD chez Dark Horse

La plateforme de vidéo à la demande Netflix lorgne décidément du côté des comics : après le rachat d'une bonne partie des œuvres de l'auteur Mark Millar (Kingsmen, Kick-Ass...) et la production de sa première BD, The Magic Order, Netflix annonce un partenariat au long cours avec l'éditeur américain Dark Horse. Ce dernier adaptera les séries Netflix avec, pour commencer, Stranger Things.

Stranger Things #1 par Kyle Lambert

Netflix vit son multimédia à fond, mais a préféré s'allier à une grande maison du comics américain, Dark Horse, pour plusieurs adaptations de ses propres séries en bandes dessinées. La série Stranger Things, parmi les plus appréciées sur la plateforme de VOD, sera la première à se voir adaptée, mais d'autres suivront, bien entendu, parmi les autres séries exclusives Netflix.Pour Stranger Things, Netflix la joue prudente, néanmoins, puisqu'une simple mini-série de 4 numéros a été annoncée. L'écriture est assurée par Jody Houser, tandis que les illustrations sont signées par Stefano Martino, Keith Champagne et Lauren Affe, avec Nate Piekos au lettrage.La mini-série racontera l'épopée de Will Byers, en reprenant les événements de la saison 1 de la série.La série sera disponible en librairie dès le 26 septembre prochain, en version originale.