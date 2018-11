Sun-Ken Rock, la série culte de Boichi, débarque en édition Deluxe

Attention sortie très attendue : Doki Doki publiera ce 28 novembre l’édition Deluxe de Sun-Ken Rock, un seinen signé par le Coréen Boichi. Au programme, 424 pages d’une série culte. Pour mémoire, l’auteur s’était exilé au Japon quand, en Corée, une législation de 1997 tenta de protéger, excessivement, les jeunes lecteurs...







Alors qu’il pleure son désespoir au comptoir d’un resto ambulant, des mafieux s’en prennent au patron. Le sang de Ken ne fait qu’un tour et les coups pleuvent ! Ce que Ken ignore, c’est que Tae-soo, le boss d’un gang de quartier, a apprécié sa réaction et son ardeur au combat. Il compte bien l’enrôler. Bastons, jolies femmes et costards de marque : pour Ken, c’est le début d’une nouvelle vie mouvementée !









Rejoignez la Sun-Ken Rock Team dans sa spectaculaire guerre des gangs ! Bastons, jolies filles, costards de marque...L’histoire débute avec Kitano Ken, un Japon en transhumance à Séoul, qui a décidé de devenir policier. Parce que la femme qu’il aime, Yumin, est elle-même agente des forces de l’ordre.Un graphisme magistral au profit d’un récit explosif qui aura marqué l’histoire du manga d’action ! Chaque livre de l’édition deluxe regroupe deux volumes de l’édition normale, dans un format plus grand, incluant de nombreux bonus – pages couleur inédites, recherches graphiques, interview de l’auteur...« Cette édition grand format, à la fabrication soignée et à la couverture cartonnée, vous fera (re) découvrir le manga coup de poing de Boichi (Dr. Stone, Origin…) », souligne l’éditeur.Ce premier volume sera suivi d’un second, début janvier.Boichi – Sun-Ken Rock ; Editions Deluxe vol. 1 – Doki Doki – 978-2-81896-586-3 – 19,90 €vol. 2 – 978-2-81896-587-0 – 19,90 €