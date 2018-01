Super-arnaque : qui a volé 850 000 $ à Stan Lee pour acheter un appart ?

La star internationale du comics, inventeur de multiples héros pour le compte des éditions Marvel, vient d’être victime d’une escroquerie. Stan Lee, qui a célébré son 95e anniversaire le 28 décembre dernier, a perdu quelques 300.000 $ suite à l’utilisation frauduleuse de son chéquier. Les enquêteurs de Beverly Hills sont actuellement au travail...





Disney, CC BY ND 2.0



Stan Lee est catégorique : dans sa vie, il a signé nombre de scénarios, et pas forcément toujours exceptionnels, mais ce chèque de 300.000 $, jamais. Un pareil montant, même quand on est Stan Lee, on s’en souvient. Et pour le coup, l’auteur est formel : le coup a été fomenté de l’intérieur, estime la légende du comics US.

Il semble que l’argent aurait été utilisé pour acheter un appartement à West Hollywood, rapportent des sources proches de l’auteur, pour une valeur de 850.000 $. Or, ce n’est qu’en effectuant des recherches après avoir découvert que 300 k $ manquaient à l’appel que l’équipe financière de Stan Lee a découvert le pot aux roses.

En effet, le vol de 300.000 $ n’est qu’une partie de l’ensemble de l’argent dérobé, pour l’achat de l’appartement. La somme totale de 850.000 $ découverte par la suite aura donc permis l’achat d’un appartement cash.

Le chèque initial de 300.000 $ avait été fait à partir du compte de Lee, comme prêt à sa propre fondation caritative, Hands of Respects. Cette dernière cherche à favoriser la culture du respect à travers l’ensemble des communautés, en Amérique du Nord.

Pour l’heure, la police de Beverly Hills est toujours en train d’enquêter. La falsification a été dénoncée le 29 décembre – le lendemain de son anniversaire.

Bon, maintenant, que Stan Lee ne s’aperçoive pas immédiatement que près d’un million de dollars manque sur son compte laisse songeur...

via TMZ