Superman et Batwoman réunis dans le crossover Arrowverse 2021

Contrairement au dernier crossover de l’Arrowverse intitulé Crisis On Infinite Earths qui faisait apparaitre Supergirl, Batwoman, Flash, Arrow ou encore Legends of Tomorrow, le prochain opus risque d’être moins impressionnant. Seules les séries Superman & Lois et Batwoman devraient se rencontrer, annonce la chaine The CW.





Crisis On Infinite Earths



Évènement annuel incontournable du réseau de télévision américain The CW, celui de cette année ne pourra pas se tenir à la date prévue à cause de la pandémie. « Le crossover annuel du Arrowverse ne se produira pas en décembre », a annoncé le directeur de la chaine CW, Mark Pedowitz.



« Nous le prévoyons plutôt pour la fin du premier trimestre ou le début du deuxième trimestre de 2021. »



En plus d’un report, Mark Pedowitz a évoqué un « évènement plus petit que d’habitude ». Contrairement à Crisis On Infinite Earths qui durait près de 5 heures, le prochain crossover sera plus court. « Nous prévoyons seulement un évènement de deux heures » a-t-il expliqué. Et sera ainsi diffusé sur une seule journée, apprend-on.