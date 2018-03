Ta-Nehisi Coates prend en charge l'écriture de la série Captain America

Alors qu'une nouvelle série Black Panther vient d'être annoncée par Marvel, l'écrivain Ta-Nehisi Coates révèle qu'il prendra en charge l'écriture de la nouvelle série autour de Captain America. L'auteur d'Une colère noire précise dans un article sa vision du personnage, en soulignant par exemple « l'ironie implicite » de la série, puisque Captain America, « créé » par les États-Unis comme un idéal au cours de la Seconde Guerre mondiale, se retrouve cryogénisé puis réveillé à notre époque, pour mieux constater la faillite du rêve américain...

Couverture de Captain America #1, par Alex Ross



Après avoir propulsé le personnage de Black Panther sous les projecteurs, Ta-Nehisi Coates va réécrire le mythe Captain America, un des principaux personnages du catalogue Marvel et leader du groupe des Avengers. « Il y a deux ans, j'ai commencé à réaliser un rêve d'enfant, écrire des comics. [...] Pendant deux ans, j'ai vécu dans le monde du Wakanda, en écrivant Black Panther. Cet été, je vais vivre dans un nouveau monde, celui de Captain America », écrit Coates dans The Atlantic.

Contrairement à ce que pourraient croire des non-initiés, poursuit Ta-Nehisi Coates, Captain America est loin d'être une incarnation mal dégrossie d'un nationalisme américain. Enfin, au départ, si, mais le décalage provoqué par la cryogénisation du super-héros amène son lot de critiques du rêve américain et de la manière dont la guerre et le pouvoir peuvent le pervertir.

« Captain America, l'incarnation d'un optimisme à la Lincoln, me pose une question directe : pourquoi quelqu'un croirait-il encore au Rêve [américain] ? », explique encore l'auteur, qui se lance comme défi, écrit-il, de « ne pas mettre mes mots dans la tête de Captain America, mais de placer les siens dans ma tête ».

Captain America, nouvelle version, sera signé par Coates, avec des dessins de Leinil Yu et des couvertures d'Alex Ross. Si ce reboot d'une série majeure fait partie des premiers supervisés par C.B. Cebulski, le nouvel éditeur en chef de Marvel, c'est Axel Alonso, son prédécesseur, qui avait approché Coates pour l'écriture de Captain America.

Enfin, Coates salue trois auteurs noirs de comics qui l'ont considérablement influencé, Christopher Priest, scénariste pour Marvel et DC, Denys Cowan, dessinateur de nombreuses séries comics et connu pour la pochette de l'album Liquid Swords de GZA, membre du Wu-Tang Clan et Dwayne McDuffie, scénariste de comics et de dessins animés DC Comics.