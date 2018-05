Tank Girl fait son retour, tout en couleurs, bières et kangourous

L'héroïne la plus punk de la bande dessinée britannique fait (à nouveau) un retour remarqué chez l'éditeur Titan Books, qui propose cette fois ses aventures originales, signées par Jamie Hewlett et Alan Martin, entièrement colorisées. Un bon moyen de capitaliser sur la série Tank Girl, qui bénéficie d'un regain de popularité depuis que Jamie Hewlett s'est fait connaître pour l'univers visuel du groupe Gorillaz.



Apparue pour la première fois en 1988 dans les pages de Deadline Magazine, après un essai d'autopublication de Hewlett et Martin, Tank Girl s'est imposée comme un des personnages phares du magazine, traînant derrière elle une esthétique punk et destroy matinée de féminisme, de vulgarité et de relations sexuelles avec un kangourou nommé Booga.

L'éditeur Titan Comics, qui s'était déjà chargé de la publication de la série en albums reliés, dévoile aujourd'hui des aventures originales, publiées en noir et blanc à la fin des années 1980, totalement colorisées par Tracy Bailey. La couleur avait fait son entrée à l'époque de Hewlett et Martin, notamment pour une rencontre avec des hippies, mais l'éditeur promet des albums dignes d'un 20e anniversaire.

Après les aventures originales, d'autres auteurs s'étaient emparés de Tank Girl et de sa bande pour d'autres albums, dont le dernier, World War Tank Girl, publié fin 2017 et signé par Alan C. Martin et Brett Parson.

via Comics Beat