Teen Titans, la Justice League avec des ados, aura son film

Les Teen Titans, c’est comme les Titans, mais en plus jeune. Cette tendance que l’édition de comics développe pour conquérir de jeunes publics se prête volontiers au jeu des produits dérivés. Ainsi, Les Teen Titans auront leur film, grandeur nature, baptisé Teen Titans Go ! Tout un programme que DC Comics, l’éditeur, entend bien monétiser grassement.

Une équipe d’adolescents, avec ou sans super-pouvoirs, apparue en 1964, s’apprête à envahir les esprits des plus jeunes. Cette sorte de Justice League, mais avec des gamins est composée de Robin, Kid Flash, et Aqualad. Autrement dit, forgés à l’image de leurs mentors adultes, Robin, Flash et Aquaman.

Pas question de se fouler avec cette clique, pour l’éditeur, qui n’a qu’à recycler avec un peu de finesse.

Le film, dont une première bande-annonce fait doucement glousser, est prévu pour les salles le 27 juillet 2018, mais le mieux est encore de faire débuter largement en amont la communication.

On retrouvera donc Robin, Cyborg, Starfire, Raven et Changelin pour des aventures comme celles des super-héros adultes, mais avec des thématiques d’ados.