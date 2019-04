Thanos et les Avengers, revisités façon samouraïs en estampes Ukiyo-e

On retrouve évidemment l’ensemble de la fine équipe des Avengers et le super méchant, Thanos. L’illustrateur, de toute évidence passionné, n’en est pas à ses premières armes : il a participé à la conception du parc thématique Ghibli.



Les différents personnages se retrouvent assez facilement, depuis Captain America en passant par un Hulk qui a des relents d’un ancien jeu vidéo – un certain Edmond Honda dans Street Fighters.





Chose plus fine cependant, les noms ont également été rendus par des traductions en japonais, cherchant à coller au plus près des fonctions et des capacités des super héros…via Spoon Tamago