The Boys : un roman pour patienter jusqu'à la deuxième saison

Crédit photo : première de couverture de The Boys: Name of the Game - Dynamite Books

Si les super-héros parfaits, à l’âme pure et à la mèche impeccable, vous insupportent, The Boys est fait pour vous. Publiée par Panini Comics entre 2006 et novembre 2012 la série présente un monde où les « Sup » font office de demi-dieux, narcissiques et psychopathes, contrôlés par des multinationales qui capitalise sur leur image et se servent de leurs pouvoirs pour commettre des méfaits.En attendant la deuxième saison de l’adaptation , qui devrait sortir le 4 septembre prochain sur Amazon Prime, il est désormais possible de patienter en se plongeant dans la première adaptation en roman de l’univers.Écrit par Dan Wickline, The Boys: Name of the Game est disponible en versions numérique et imprimée. Les quelque 178 pages de l’ouvrage reprendront l’arc original des six premiers numéros, tout en ajoutant des détails inédits propres à complexifier un peu plus le monde cruel de la série.« Je me souviens avoir lu le premier numéro quand il est sorti et de juste avoir été sonné. C’était le type d’histoire dont l’industrie des comics avait besoin », a déclaré Wickline. « Garth et Darick ont créé un monde particulièrement incroyable, et j’ai la chance de présenter ce monde à un autre public, peu habitué à l’univers de la bande dessinée, ainsi que de révéler quelques détails et étoffer des parties que même les fans de longue date apprécieront. »Comme le souligne Beat , l’écrivain est familier de ce genre d’adaptations, et a déjà travaillé avec de nombreux éditeurs comme Humanoids, IDW, Image, Top Cow, Shadowline ou encore Zenescope. Il a coécrit la série récemment publiée SEAL Team Six : No More Volume 13, et est l’auteur de plusieurs romans, dont Lucius Fogg.