The Quintessential Quintuplets, la série manga évènement au Japon

Fûtarô, un lycéen brillant mais fauché, décroche un petit boulot de rêve : professeur particulier pour une famille fortunée. Or, le garçon déchante lorsqu’il réalise que ce n’est pas un élève qu’il va devoir gérer, mais des quintuplées aussi belles que cancres à souhait… Entre Ichika la désordonnée, Nino la protectrice, Miku la réservée, Yotsuba la joviale et Itsuki la susceptible, Fûtarô va devoir prendre son courage à deux mains pour relever le défi que représentent les sœurs Nakano !

Une chose est sûre, le jeune mangaka Negi Haruba sait comment tenir son public en haleine ! Car dès les premières pages, on découvre le héros, Fûtarô, en compagnie d’une jeune fille en robe de mariée qui est… l’une des cinq sœurs Nakano ! Alors, qui de Ichika, Nino, Miku, Yotsuba ou de Itsuki le jeune professeur particulier va-t-il épouser ? Le secret sera gardé jusqu’au bout, car aussi différentes soient-elles, aucune des cinq turbulentes jumelles ne semble apprécier ce jeune professeur particulier qui leur est imposé ! Chacune à leur manière, elles font tout pour l’empêcher de donner ses cours. Et les voilà engagées dans un hilarant jeu du chat et de la souris qui obligera Fûtarô à trouver des stratégies à la mesure de leurs extravagances afin de les convaincre d’étudier !





Depuis sa sortie au Japon en début d’année, ce nouvel opus à l’allure d’une comédie romantique connaît un certain succès. Il a en effet dépassé les ventes de la série de manga One-Punch Man et avoisiné celles de My Hero Academia. Jusqu’à présent, les deux premiers tomes se seraient écoulés à pas moins de 3 millions d’exemplaires dans les contrées nippones. The Quintessential Quintuplets (du le titre original Go-toubun no hanayome), c’est l’histoire de la rencontre entre le discret Fûtarô et les cinq sœurs Nakan.Les deux premiers tomes, publiés simultanément le 5 février 2020, seront également disponibles en version numérique. Il s'ensuivra une sortie tous les deux mois d'un volume suivant.Le manga a par ailleurs fait l’objet d’une adaptation en version animée en janvier 2019, dont la première saison est disponible en France sur la plateforme Crunchyroll. La saison 2 sera quant à elle diffusée à partir de janvier 2020 sur la même plateforme.[À paraitre 05/02/2020] Negi Haruba, trad. Soizic Schoonbroodt - The Quintessential Quintuplets - Pika éditions - 7,20 € - 9782811653224