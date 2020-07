The Walking Dead Deluxe, une version en couleur de l'apocalypse zombie

< >

WALKING DEAD: Robert Kirkman

et la série AMC

À l'occasion du dixième anniversaire de la société, Skybound Entertainment avait organisé un Skybound Xpo, événement virtuel qui promettait son lot d'annonces et de révélations. Robert Kirkman, cocréateur de The Walking Dead avec les dessinateurs Tony Moore et Charlie Adlard, mais aussi administrateur de Skybound, en a profité pour dévoiler The Walking Dead Deluxe, une réédition de la fameuse série.Après 193 numéros publiés entre 2003 et 2019, The Walking Dead repart donc pour un tour, avec des épisodes entièrement colorisés, cette fois, par Dave McCaig, pour admirer les nuances irisées des cadavres ambulants qui ont envahi le monde.Le premier numéro en couleur sera disponible au mois d'octobre prochain, aux États-Unis, chez Image Comics. Chaque publication sera aussi accompagnée de quelques pages revenant sur la création de l'histoire, et de plusieurs couvertures alternatives.Très certainement à attendre aux éditions Delcourt, qui ont publié l'ensemble de la série, sur une traduction d'Edmond Tourriol, mais pas de date annoncée pour l'heure.