The Walking Dead : un numéro surprise pour aider les librairies à se remettre de la crise

En juillet dernier , le créateur de la série, Robert Kirkman, annonçait que le numéro 193 serait le dernier. Après avoir remis les zombies au centre de la culture populaire et proposé une galerie de personnages marquants, The Walking Dead prenait fin. Triste nouvelle pour les millions de fans à travers le monde qui suivaient la parution des comics depuis le début des années 2000 – chez Image Comics, aux États-Unis et à partir de 2007 en France aux éditions Delcourt dans une traduction d’Edmond Tourriol.Mais aujourd’hui les créateurs de la série sont de retour avec un numéro centré sur Negan, personnage peu recommandable. À la tête d’une secte et heureux propriétaire d’une batte de baseball décorée de barbelés nommée Lucile, Negan avait fait forte impression sur les lecteurs, autant que sur les spectateurs de la série – campé avec enthousiasme par Jeffrey Dean Morgan. Intitulé Negan Lives # 1, le numéro est prévu pour le 1er juillet prochain.Comme le souligne The Independent , Robert Kirkman et le dessinateur Charle Adlard reviennent pour une raison bien particulière.

Un numéro d’aide aux librairies

Crédit photo : Djandyw.com CC BY-SA 2.0

Le projet est en effet assez admirable : Kirkman et Adlard ont réalisé ce nouveau numéro dans le but d’aider les librairies et les magasins spécialisés en bandes dessinées et comics à s’en sortir après la pandémie. 100 % des revenus générés par les ventes de ce nouveau numéro seront reversés aux boutiques, et les deux éditeurs Image comics et Skybound l’ont rendu entièrement gratuit pour les librairies.« Alors que Charlie Adlard et moi avions mis la série à l’arrêt, cela semblait être une bonne chose à faire pour les propriétaires de magasins qui sont à la source de son succès », a déclaré Kirkman.Et d’ajouter : « La communauté des revendeurs a fait un travail éreintant pour mettre ces bandes dessinées entre les mains de nos fans, nous devrions tous faire plus en ces temps difficiles pour leur montrer à quel point ils sont appréciés. » En joignant l’utile à l’agréable, les deux artistes contenteront aussi des fans du monde entier.