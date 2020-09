Thorgal, le Chninkel : 230 oeuvres de Grzegorz Rosiński à découvrir

Après avoir conservé ses originaux pendant près de 40 ans, la famille de Grzegorz Rosiński, l’un des plus grands maîtres de la bande dessinée encore vivant, décide de mettre en vente près de 230 pièces majeures de ses meilleurs albums ; 150 planches originales de Thorgal (Le Lombard), et 50 planches du Grand Pouvoir du Chninkel (Casterman).









Depuis 25 ans, la galerie Daniel Maghen accompagne et soutient le talent de cet immense auteur. Cette belle collaboration aboutit aujourd’hui à une vente exceptionnelle encore jamais vue dans le monde de la bande dessinée, estimée à plus de 4 millions d’euros. À ce jour, les préventes s’élèvent déjà à 1,5 million d’euros.



Cet événement augure un séisme pour les amateurs et collectionneurs qui voient se profiler la plus grosse exposition-vente de l’histoire de la bande dessinée contemporaine. La série Thorgal, créée avec Jean Van Hamme, l’un des plus grands best-sellers du 9e Art, s’est vendue à près de 15 millions d’exemplaires et est traduite en 18 langues.



Les plus belles pages de la saga seront exposées dont celles d’albums mythiques comme Au-delà des ombres, Les Archers et Le Pays Qâ. L’occasion unique d’admirer ces magnifiques planches de légende !



L’exposition présente également son roman graphique culte d’heroic fantasy : Le Grand Pouvoir du Chninkel. Signé par le même célèbre duo Rosiński & Van Hamme, l’album deviendra dès sa prépublication dans (À Suivre) en 1986 une bande dessinée incontournable du genre qui a influencé toute une génération d’auteurs : Mathieu Lauffray, Ralph Meyer, Alex Alice…



Enfin, une sélection de planches originales de Western (sc. Van Hamme, Le Lombard), Hans (sc. Duchâteau, Le Lombard), Complainte des Landes perdues (sc. Dufaux, Dargaud) et La Vengeance du Comte Skarbek (sc. Sente, Dargaud) seront exposées.



L'exposition-vente se deroulera du 20 octobre au 12 décembre 2020.





illustration : Thorgal, Au-delà des Ombres (T.5) Planche originale n°23, 1983 Encre de Chine sur papier 33 x 43 cm