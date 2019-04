Titeuf au rythme des saisons, en toute poésie

Son incurable curiosité aidant, Titeuf a décidé de suivre les saisons pour ponctuer les journées de tonnes de bêtises appropriées ! Entre minis gags et mégas illustrations, Titeuf vous dévoile tout !De ses impressions sur la rude rentrée des classes au temps béni des vacances avec soleil et glaces, sans oublier les horribles moments d’hiver glaçants et les bourgeons printaniers des arbres et des ados !Et voici la planche du Printemps, offerte en cadeau.Pour entrer dans le printemps avec bonne humeur, le beau-livre Petite poésie des saisons reparaît dans le format de la collection Titeuf !Zep – Titeuf ; petite poésie des saisons – Glénat – 9782344036815 – 10,50 €