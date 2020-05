Titeuf et Franky Snow mobilisés pour rappeler les règles du déconfinement

Si les portes s'ouvrent peu à peu, après plusieurs semaines de confinement, la prudence et la vigilance restent de mise pour éviter d'éventuelles nouvelles vagues de contamination. Et, dans cette situation, la meilleure solution reste la pédagogie, tant pour les enfants que pour les adultes.La plateforme Stop-Covid, qui réunissait tous les dessins humoristiques destinés à remonter le moral au plus fort de la crise sanitaire, accueille ainsi plusieurs affiches destinées à faire sourire, mais aussi à rappeler les gestes élémentaires pour vivre ensemble sans pour autant mettre sa santé en danger.Zep, qui a déjà donné de ses dessins dans des campagnes autour de la Covid , a ainsi signé deux affiches reprenant les personnages de sa BD Titeuf, dont une spécialement orientée vers l'école primaire , et son confrère Buche a fait de même avec Franky Snow, dont les albums sont publiés chez Glénat.Les affiches sont accessibles sur la plateforme Stop-Covid