Tokyo Revengers : après une adaptation live action, un anime en préparation

Tokyo Revengers est sur tous les fronts. Après l’annonce d’une adaptation en live action au début de l’année 2020, le manga écrit et dessiné par Ken Wakui aura également droit à sa version anime. La série télé est prévue pour 2021, a révélé le Weekly Shōnen Magazine.



À 26 ans, Takemichi a le sentiment d’avoir déjà raté sa vie. Vivotant de petits boulots ingrats tout juste bons à payer le loyer d’un studio miteux, il se lamente sur le désert de sa vie amoureuse lorsqu’il apprend la mort de Hinata, la seule petite amie qu’il ait eue... La jeune fille et son frère ont été les victimes collatérales d’un règlement de comptes entre les membres d’un gigantesque gang, le Tokyo Manji -kai. Encore sous le choc, Takemichi est à son tour victime d’un accident qui le ramène inexplicablement 12 ans en arrière, lorsqu’il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçon. Et si c’était pour lui l’occasion de sauver Hinata ? Mais en tentant de modifier le futur, Takemichi se retrouvera inexorablement mêlé aux complots se tramant autour du Tokyo Manji -kai et de son charismatique et mystérieux leader…

Ce 19 juin 2020, le magazine japonais de l’éditeur Kōdansha a annoncé l’adaptation en anime de Tokyo Revengers, prépublié dans ses colonnes depuis 2017. Si pour le moment, aucune autre information n’a été délivrée, un site officiel pour l’anime ainsi qu’ un compte Twitter ont déjà été créés.Un premier teaser a également été dévoilé. Il est possible de le visionner ci-dessous :Pour rappel, une adaptation en film live action du manga est également en cours. Produit par Warner Bros Japan et réalisé par Tsutomu Hanabusa, le film devrait sortir dans les cinémas japonais à l'automne prochain.Tokyo Revengers suit les aventures de Takemichi Hanagaki, un jeune homme d’une vingtaine d’années qui apprend que son ex-petite amie a été tuée par un groupe de voyous.La série est toujours en cours. Elle compte actuellement 17 volumes au Japon. En France, le manga est publié aux éditions Glénat depuis 2019 et compte déjà 7 opus (traduction d’Aurélien Estager). Le tome 8 est annoncé pour le 2 septembre prochain.Voici le synopsis de Tokyo Revengers par la maison d’édition :En 2020, la série a été saluée par la 44e édition du Prix du manga Kōdansha dans la catégorie shōnen.