Tom Clancy : l'univers du jeu Ghost Recon repris en comics

En janvier 2020, IDW Publishing lancera le premier tome de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint : Blind Prophets, une mini-série de cinq comics, portant sur les forces d’opérations spéciales les plus prestigieuses au monde. Le tout est réalisé avec l’accord l’Ubisoft, qui se mange tout de même les doigts devant les enjeux manqués de ses productions vidéoludiques.Au scénario, on retrouvera Phillip Kennedy Johnson et Paco Diaz pour les dessins. Les Ghost Recon vont se confronter aux seigneurs de la guerre soudanais, qui ont monté leur propre équipe d’élite.L’occasion pour les amateurs de cet univers d’en apprendre plus sur les personnages, la relation entre Walker et Nomad, et de découvrir de nouveaux protagonistes. « Si vous appréciez Ghost Recon, et que vous souhaitez un comics qui vous donne l’impression d’être dans le jeu, cette série est pour vous », assure le scénariste.Le directeur de la marque Ghost Recon, Romain Foucher De Brandois, souligne de son côté que Ubisoft est toujours en recherche de moyens pour élargir son univers. La collaboration avec IDW pour une première série de nouvelles missions serait des plus enthousiasmantes, jure-t-il dans un communiqué.Rappelons également que le jeu de 2016, Tom Clancy’s The Division qui avait conquis 16 millions de joueurs a été par la suite décliné en roman — dont on n’aura pas beaucoup entendu parler toutefois.