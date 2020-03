Toute la série “Culottées”, d'après les albums de Pénélope Bagieu, en replay

Publiées en ligne par Le Monde et éditées chez Gallimard en 2016, les histoires qui composent les albums Culottées racontent des femmes fortes, intelligentes, audacieuses, brillantes ou encore aventurières, toutes fières, qui ont changé le monde et les existences de nombre d'entre nous.La série adaptée des albums Culottées, qui ont valu à leur auteure Pénélope Bagieu un Eisner Awards en juillet 2019 , a été réalisée par Mai Nguyen et Charlotte Cambon, toutes deux diplômées de l’école des Gobelins et de La Poudrière. Les scénarii sont signés par Emilie Valentin et Elise Benroubi, sur une musique originale de Fred Avril. L'adaptation graphique, elle, a été assurée par Sarah Saidan. Et Cécile de France a prêté sa voix à l'ensemble...Tous les épisodes pourront être découverts sur france.tv , la plateforme de replay de France Télévisions. Soit 30 portraits à ne pas manquer, de 3 minutes 30 chacun !