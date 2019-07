Toute une génération d'auteurs BD rend hommage à Astérix

60 ans après la création des personnages d’ Astérix et Obélix , l’occasion était trop belle, pour laisser libre cours à l’imagination de plus de 60 auteurs et autrices majeur(e)s de la bande dessinée, pour rendre un hommage à la fois tendre et drolatique à nos amis les Gaulois.C’est désormais chose faite avec Générations Astérix, l’objet indispensable pour tous les passionnés de menhirs, de potion magique et de sangliers ! La parole aux intéressés :[à paraître 28/08] Collectif – Générations Astérix, L’album hommage – Editions Albert René – 9782864973416 – 25 €