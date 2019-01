Trouver un emploi ? Les héros de One Piece conseillent Indeed

Monkey D. Luffy, star de la toile

C’est la filiale japonaise qui profite de la popularité du manga d’Eiichiro Oda — One Piece est sorti en 1997 en prépublication dans Weekly Shonen, magazine de la Shueisha. Après 80 volumes et des films à n’en plus finir, ce sont 430 millions de mangas vendus à travers le monde. Et une première place indétrônable aujourd’hui encore.Même le livre Guinness des records a établi que One Piece était la saga la plus vendue en manga de tous les temps.Autrement dit, l’imaginaire est déjà posé. On retrouve donc toute la fine équipe des pirates dans une publicité vantant les qualités du métamoteur de recherche. Et cerise sur le gâteau, Tony-Tony Chopper — cet hybride qui est originellement un renne ayant mangé un fruit qui l’a partiellement changé en… autre chose — se retrouve sous sa forme première de renne, fêtes obligent.Ainsi, Luffy, Nami, Usopp, Zoro et Sanji, dans une version Live Action sont incarnés par des acteurs japonais — manifestement de renom. Et un site dédié propose quelques éléments supplémentaires à télécharger, dont un authentique faux journal économique.Voilà quelques années, c’est McDonald’s qui, pour sa filliale japonaise, utilisait le support anime pour lancer une grande campagne de recrutements. Le tout avec une publicité sous la forme d’un anime , justement plus à même de toucher la sensibilité du Pays du Soleil Levant.Et la publicité One Piece / Indeed ? Eh bien, c'est… chantant.