Truffé de bombes non explosées, le Vietnam tente la pédagogie par la BD

crédit tienphong.vn



Une initiative partie de Hanoi a vu la publication d’une bande dessinée, qui sera distribuée auprès de 3000 enfants. Le Vietnam Bomb and Mine Action Support Association, à l’origine de ce projet souhaite sensibiliser les plus jeunes aux risques de ces bombes enterrées.Les ouvrages se déclinent en trois collections, et seront distribués dans les écoles primaires des 19 provinces les plus polluées par ces risques. On retrouvera donc les 3000 exemplaires de ces titres prochainement dans les mains des plus jeunes.Le lieutenant-général Pham Ngoc Hoa, vice-président de l’association espère que cette approche pédagogique permettra de limiter les accidents liés aux munitions. L’éducation du public, dès le plus jeune âge, en passant par des bandes dessinées, représente une solution porteuse, estime-t-il.