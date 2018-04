Tyler Cross : Miami, ses femmes fatales, ses meurtres maquillés

Avec la sortie du troisième tome des aventures de Tyler Cross chez Dargaud – en librairie depuis fin mars –, une exposition des planches est proposée par Quais du polar. Fabien Nury et Brüno nous plongent dans l’Amérique d’après-guerre, avec son lot de criminalité, de mafias, de meurtres et autres règlements de comptes. Et les trois premières planches pour un avant-goût de la bande dessinée.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Miami, fin des années 1950. Soleil, jolies filles, tourisme et immobilier en plein boom. Tyler Cross, muni d’un passe-partout et d’un calibre 45, est passé à la réception de l’hôtel Fontainebleau sous un faux nom.

Il a rendez-vous avec son avocat, Sid Kabikoff, mais ce dernier ne le sait pas. Et pour cause : il croit Tyler mort, tué par la Mafia, et en profite pour claquer sans vergogne l’argent qu’il lui doit. Dûment remis à sa place, Sid négocie sa survie en proposant à Tyler un coup juteux : un promoteur véreux est en train d’amasser un pot-de-vin de 700 000 dollars pour une opération confidentielle. Et si Tyler le braque, il ne risque pas d’aller porter plainte...

Tyler Cross est à la bande dessinée contemporaine ce que Lee Marvin ou Jack Palance furent un jour au cinéma. Une gueule, une silhouette, et la certitude que toute infraction à son code moral (car, malgré tout, il en a un) sera punie de mort. Ces qualités font de lui l’incarnation du gangster hard boiled, digne héritier des antihéros de John MacDonald, de Richard Stark ou de James Ellroy.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Troisième tome d’une série déjà vendue à 130 000 exemplaires, ce concentré de polar de cent pages dévoile au lecteur les arrière-cuisines de la Floride et déterre les cadavres cachés dans les fondations des hôtels de luxe ou sous le sable des plages paradisiaques.

Le récit au cordeau est servi par l’écriture sèche et précise de Fabien Nury, à la hauteur des meilleurs classiques du genre, et par la mise en scène magistrale de Brüno. Maîtrise impeccable du clair-obscur, découpage au rasoir, le tout enveloppé dans les couleurs somptueuses de Laurence Croix, qui renforcent la puissance de la narration.

Vous êtes certain d’avoir toujours envie de passer vos prochaines vacances à Miami ?







Fabien Nury, Brüno – Tyler Cross Tome 3 Miami – Editions Dargaud – 9782205077032 – 16,95 €