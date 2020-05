Uderzo et Asterix rapportent 390 000 € aux hôpitaux de Paris

illustration : Albert UDERZO, Astérix - Tome 30, La Galère d’Obélix

La planche de Tanguy et Laverdure extraite de l’album Escadrille des cigognes publié en 1964 (lot 4) a remporté le plus haut prix de la vacation à 150.000 € (estimation : 60/100.000 €) et la planche d’Oumpah-Pah, une encre de Chine sur papier de l’album Le Peau-rouge (lot 5) a atteint 65.000 €.Elles décrochent les nouveaux records du monde pour une planche de Tanguy et Laverdure et d’Oumpah-Pah d’Albert Uderzo vendues aux enchères. Les planches d’Astérix , extraites de la période récente, ont quant à elles su conquérir les enchérisseurs. La planche de La Galère d’Obélix (lot 1) a changé de main à 95.000 € et celle de La Rose et le glaive (lot 3) est adjugée 80.000 €.Les fonds collectés seront reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France qui, à travers son Fonds d’aide d’urgence Covid19 soutient :• Les établissements hospitaliers à travers l’achat de matériel médical et paramédical• Les soignants à travers la livraison de repas chauds directement sur le lieu de travail ou encore la prise en charge de frais divers (frais de transport, d’hébergement, de garde d’enfants…)• Les patients à travers la livraison de tablettes numériques dans les hôpitaux ou les EHPAD pour leur permettre de maintenir un lien avec leurs familles. `