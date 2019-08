Un dessin animé Moon Girl & Devil Dinosaur en préparation chez Marvel

< >

Parallèlement aux séries destinées à la plateforme de streaming Disney+, comme WandaVision ou Loki, Marvel et Disney ont annoncé un autre projet, peut-être moins attendu, mais non moins enthousiasmant. Moon Girl & Devil Dinosaur, série créée par Brandon Montclare et Amy Reeder en 2015, deviendra ainsi une série d'animation, pour être diffusée en 2020 sur Disney Channel.Dessiné par Natacha Bustos, le premier numéro de la série avait permis aux lecteurs de découvrir Lunella Lafayette, une jeune surdouée surnommée Moon Girl : étudiant la technologie kree, elle ouvre par mégarde un portail qui fait apparaitre Devil Dinosaur, un gigantesque dinosaure rouge.Loin de prendre peur, la jeune fille développe un étrange lien avec la créature, qui l'aidera bientôt dans de périlleuses aventures... Drôle, fraiche et inventive, la série avait séduit les lecteurs, y compris des habitués de l'univers Marvel. Le personnage de Devil Dinosaur lui-même évoquait les archives de la maison d'édition : il fut créé en 1978 par Jack Kirby, dans une série éponyme qui le voyait accompagné par Moon-Boy...La série animée sera produite par Disney Television Animation et Marvel Animation & Family Entertainment, évidemment, mais aussi Cinema Gypsy Productions. Steve Loter, bien connu des amateurs d'animation pour avoir produit Kim Possible, sera aussi de la partie.Parmi les récentes annonces de Marvel, une autre série animée : What If...? , inspirée des comics reposant sur le même concept, où des événements du MCU ont pris un tour différent... Cette dernière série, toutefois, sera réservée à la plateforme de streaming de Disney, Disney+.via THR