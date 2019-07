Un documentaire sur le mangaka et réalisateur Satoshi Kon en production

Perfect Blue

En 2020 seront commémorés les 10 ans de la disparition du cinéaste Satoshi Kon (1963-2010) : à cette occasion, Eurospace et Genco (Tokyo), en collaboration avec Carlotta Films (Paris), annoncent l'entrée en production et le tournage imminent d'un documentaire consacré au mangaka et réalisateur, intitulé Satoshi Kon : La machine à rêves.Auteur de quelques bandes dessinées, d'une série TV et de quatre longs — métrages, Satoshi Kon a redéfini le paysage de l'animation japonaise. Son œuvre, célébrée dans le monde entier, est celle d'un visionnaire. Thriller, film romanesque, comédie, polar, science-fiction : en abordant tous les genres, Satoshi Kon a livré un fascinant portrait du Japon du XXIe siècle, avec une virtuosité inégalée.Tourné en étroite collaboration avec Kyoko Kon, la veuve du cinéaste, le film fera intervenir les principaux collaborateurs de Satoshi Kon, mais aussi d'autres grands noms de l'animation japonaise, parmi lesquels Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) ou Mamoru Hosoda (Miraï ma petite sœur). Il donnera également la parole aux cinéastes occidentaux influencés par son œuvre, de Paris à Hollywood.Enfin, le documentaire dévoilera quelques scènes de Dreaming Machine, le film entamé par Satoshi Kon en 2010 et resté inachevé, indiquent les producteurs.Le tournage se déroulera cet automne, pour une livraison au printemps 2020.