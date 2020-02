Un épisode inédit de Death Note : argent, mort et Donald Trump

L'avarice, mère de tous les maux









Dans les aventures de Death Note, le Shinigami se nomme Ryuk. Depuis 2003, l’histoire de ce mystérieux carnet, en mesure de tuer celui ou celle dont le nom y sera inscrit, a fait couler de l’encre . Ryuk, comme les autres, l’utilise pour prolonger sa propre existence, en absorbant le temps qu’il restait à vivre aux humains ainsi tués. Charmant, n’est-ce pas ?Plus de dix années ont passé depuis que la série s’est achevée, et le retour inattendu de cet épisode fait grand bruit. Car ce chapitre spécial introduit des variantes insolites. En effet, Ryuk offre son carnet à Minoru Tanaka, étudiant japonais. Mais ce dernier décide de vendre aux enchères le carnet en question — et des gouvernements en arrivent à surenchérir pour se l’approprier.Au départ, l’œuvre d’Ohba et Obata tournait autour d’un lycéen, Light Yagami : entré en possession du Death Note, il décide de faire justice et débarrasser le monde des criminels. Sauf que ce pouvoir finira par le corrompre…L’épisode proposé montre comment Ryuk tente de trouver un nouvel allié humain – et comment ce dernier sera plus attiré par l’argent qu’un pareil artefact peut lui procurer, que par le pouvoir qu’il contient.Donald Trump, séduit par le potentiel de l’objet se retrouve à affronter le président chinois, Xi, tous deux promettant d’acheter le carnet, mais de ne jamais s’en servir. C’est finalement Trump qui l’emportera pour 10 billiards de dollars (10.000.000.000.000.000 $…)La suite est d’autant plus intéressante que le roi de Ryuk se vexe de voir la cupidité humaine, et réclamera la mort de l’acheteur et du vendeur… Rarement le manga verse dans du politiquement incorrect aussi profondément ancré dans la réalité.Pour le découvrir, c’est ici … Avec une conclusion épatante : mangez des pommes…