Un géant mondial du manga et de l'animation se profile avec Crunchyroll

Michael Ocampo, CC BY 2.0

Crunchyroll et VIZ Media, deux colosses de la jap'anime

On apprend en effet que Crunchyroll, la société américaine (filiale d’Otter Media, propriété de WarnerMedia), a signé un accord pour la reprise de VIZ Media Europe, devenant l’actionnaire majoritaire — le groupe Hitotsubashi (Shogakukan Inc., Shueisha Inc., Shogakukan-Shueisha Productions, Co., Ltd.) conservera une participation minoritaire.Quelques procédures sont encore à achever pour que la transaction, dont le montant n’a pas été dévoilé, soit conclue.Joanne Waage, directrice générale de Crunchyroll évoque l’expertise commune des deux acteurs, comme une garantie de pouvoir « développer, licencier et promouvoir leurs catalogues ». Avec les différents bureaux européens de VIZ — Paris, Berlin et Lausanne — une nouvelle collaboration se profile.Le directeur général de Shogakukan, Nobuhiro Oga, souligne pour sa part la croissance du manga et de l’anime en Europe. « Avec Crunchyroll, nous avons l’intention de présenter nos œuvres et un meilleur service à nos fans européens. »Kazuyoshi Takeuchi, CEO de VIZ Media Europe Group, insiste : « Au cours des dix dernières années, notre équipe a démontré une profonde compréhension de la pop culture japonaise et de son adaptation aux marchés locaux, et je suis convaincu que ce lien renforcera notre position et notre croissance à venir, en nous adaptant à l’évolution de l’industrie dynamique qu’est l’animation japonaise et au climat économique mondial. »Crunchyroll, fondée en 2006 sous la forme d’une simple plateforme de partage de séries animées, est devenue une communauté de passionnés qui compte plus de 50 millions d’utilisateurs enregistrés grâce à une large palette d’expériences 360°, dont :— Les fans peuvent choisir entre des services de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) et de vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD) ; les 2 millions d’abonnés payants de Crunchyroll passent en moyenne 85 minutes par jour à regarder des vidéos. Crunchyroll diffuse plus de 1 000 titres d’animation sous licence sur différents appareils, traduits professionnellement en huit langues. Des contenus originaux, en grande partie issus des studios de Crunchyroll à Tokyo et Los Angeles, rejoindront bientôt la collection.—À travers sa participation à plus de 180 événements dans 18 pays, Crunchyroll entre chaque année en contact avec près de 21 millions de fans d’animation dans le monde. De plus, Crunchyroll organise deux événements de grande ampleur chaque année, la Crunchyroll Expo et les Animation Awards.— Crunchyroll imagine et commercialise une large palette de produits dérivés des œuvres d’animation via plus de 100 partenaires de merchandising et à direction du consommateur à travers le Crunchyroll Store. Plus de 2 000 références sont actuellement disponibles en ligne dans le Crunchyroll Store.— Crunchyroll Games est un éditeur de jeux qui développe un éventail de plus en plus large de jeux vidéo basés sur des œuvres d’animation destinées aux fans ; quatre jeux pour téléphone portable sont actuellement disponibles.—Les fans peuvent télécharger l’application Manga Crunchyroll sur leurs appareils mobiles, et de nouveaux titres sont publiés régulièrement.Le groupe VIZ Media Europe, composé de VIZ Media Europe, AV Visionen, Animation Versand et VIZ Media Switzerland, est un spécialiste de la distribution de contenu japonais pour la région EMEA, proposant aux fans de nombreuses expériences 360°, notamment :— VME et VMS sont les experts dans la distribution de contenu pour la télévision et les plateformes VOD de la région EMEA. Plus de 40 000 heures d’animation pour tous les âges ont été diffusées dans plus de 100 pays.— Création de Rendez-vous réguliers de l’Animation Japonaise dans les salles de cinéma européennes dont des projections spéciales à fort succès dans les pays germanophones (Kazé Animation Night).— gestion de licences, gestion des marques et développement du retail pour toutes les catégories dans la région EMEA.— VME et VMS ont démarré avec succès sous la marque KAZE Manga en 2010 en Europe francophone et en 2012 en Europe germanophone.— le groupe VIZ Media Europe dispose de capacités solides en matière de distribution en France (via KAZE), en Allemagne (via AV Visionen) et en Europe germanophone, mais aussi en Scandinavie et en Europe de l’Est (via VIZ Media Switzerland).— Anime on Demand (AoD) lancé en 2007 en tant que première plateforme légale de streaming d’animation en Allemagne avec près de 5 000 épisodes et films disponibles. Lancé en 2013 en partenariat avec Média — Participations, Anime Digital Network (ADN) est une plateforme française dédiée à l’animation japonaise avec plus de 6 000 épisodes et films disponibles.