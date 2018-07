Un jeu vidéo Astérix & Obélix XXL 3 annoncé pour 2019

Le label de jeux vidéo Microïds annonce le retour des Gaulois les plus irréductibles sur les consoles et PC, avec une réédition d'Astérix & Obélix XXL 2 et la sortie, en 2019, d'Astérix & Obélix XXL 3. Astérix & Obélix XXL 2, sorti en 2005, sera disponible en version remastérisée sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC dès le 29 novembre 2018.

Capture d'écran du jeu Astérix & Obélix XXL 2



Anuman Interactive dévoile l’arrivée de 2 jeux vidéo Astérix & Obélix, développés par le studio OSome. « C’est un grand honneur de remettre la saga Astérix et Obélix XXL sur le devant de la scène ! Nous sommes ravis de proposer aux joueurs un nouveau jeu pour cette licence intergénérationnelle » assure Elliot Grassiano, vice-président de Microïds.



Sous le label de jeux vidéo Microïds, les joueurs auront le plaisir de découvrir ou de redécouvrir Astérix & Obélix XXL 2 dès le 29 novembre 2018. Dans ce jeu sorti en 2005 sur PlayStation 2 et PC, les 2 célèbres Gaulois relèvent les défis lancés par Jules César dans son nouveau parc d’attractions. Les joueurs doivent faire preuve d’une attention toute particulière pour retrouver les nombreuses références pop culture cachées dans les décors et les dialogues.

Le jeu sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en digital et en version physique.

2 éditions spéciales seront également proposées, l’édition limitée Astérix & Obélix XXL 2 qui comprendra le jeu vidéo (pour PlayStation4, Xbox One ou Nintendo Switch) ainsi que 3 figurines Astérix, Obélix et Idéfix, ainsi que l’édition collector « ils sont fous ces Gaulois ! » (pour les versions PlayStation 4 et Nintendo Switch) qui inclura le jeu vidéo, une figure en résine et d’autres goodies.





Fin 2019, les joueurs découvriront Astérix et Obélix XXL 3, une histoire originale dans un univers fidèle à celui des bandes dessinées sur toutes les plateformes. Ce nouveau jeu d’action/aventure offrira aux joueurs la possibilité de jouer, seul ou avec un ami, et d’incarner Astérix ou Obélix dans une aventure rythmée par des phases de combats spectaculaires, d’exploration et des puzzles à résoudre.

Les fans de la première heure, mais aussi les plus jeunes d’entre eux, seront sans nul doute heureux de retrouver nos 2 héros dans une aventure épique.