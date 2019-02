Un manga, jugé “pédopornographique” par une mère, retiré des écoles

Le ministère en renfort

La quatrième de couverture de la BD, publiée par les éditions Casterman en 2007, ne laisse présager aucun discours en-dessous de la ceinture :



"Toute l'œuvre de Taniguchi est imprégnée d'un appel à vivre avec un cœur pur et ceux qui l'aiment la lisent précisément pour cela : parce qu'elle permet d'entrer en contact avec le Petit Prince qui est en nous. Les émotions incroyablement fortes qui naissent des histoires de Taniguchi redonnent confiance en la possibilité d'une humanité tendre et font à nos cœurs comme une enveloppe chaleureuse et ressourçante." Stéphane et Muriel Barbery (Auteur de l'Élégance du hérisson, Gallimard, 2006)



Et pour cause, les propos incriminés ne constituent pas la trame principale de cette oeuvre phare du genre. Lauréat de nombreuses récompenses, Taniguchi avait été fait Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2011.



La Montagne Magique, écrit par Jirô Taniguchi, raconte le quotidien d'un petit garçon de 11 ans, Ken'ichi, en 1967. Orphelin de père, il passe l’été dans la ville provinciale de Tottori, en compagnie de sa petite soeur et de ses grands-parents. Bien que ce soit les vacances, l’ambiance est pesante : la mère de Ken’ichi vient d’être hospitalisée pour une grave maladie. C’est dans ce contexte que le garçon erre chaque jour dans les ruines d'une bâtisse perchée sur la montagne de Tottori, pour se changer les idées.



C'est alors qu'il est “contacté” télépathiquement par une grande salamandre, captive d’un vivarium au musée local. L’animal lui propose un pacte : exaucer n’importe lequel de ses voeux si le garçon lui redonne la liberté et lui permet de regagner son royaume, sous la montagne du château, d'où jaillirait une source merveilleuse...



Nous avons tenté de joindre les éditions Casterman, sans succès pour le moment.

La maman d'un jeune fils, élève en CE2, aurait adressé un mot dans le carnet de liaison à destination de l'enseignante, après avoir découvert les propos de la fameuse page. Elle est rapidement contactée par l'avocat de la professeure. Cette dernière n’aurait pas accepté qu’on « sous-entende » qu’elle « diffuserait des propos pédopornographiques en toute connaissance de cause » et qu’elle tiendrait des « propos légers face à cette indécence ».Le ministère de l'Education nationale a calmé le jeu dès le jeudi 31 janvier 2019, en demandant à tous les enseignants « de vérifier que La Montagne magique de Jirô Taniguchi [ne soit] plus [mise] à disposition des élèves dans [les] écoles » à cause de son contenu jugé « inapproprié ».La direction académique des services de l’Éducation nationale (Dasen), contactée par le journal le Parisien, avait consulté la liste pour constater que La Montagne magique n’y figurait pas. Il y aurait eu « confusion ».En effet, après plusieurs recherches, le ministère de l’Éducation nationale a envoyé un message à tous les professeurs en précisant que cette BD avait bien été « recommandée sur les listes références La littérature à l’école de la Direction générale de l’enseignement scolaire à destination du cycle 3 » mais seulement en 2016. À ce jour, elle ne « figure plus sur les listes de références ».« J’ai été entendue », se réjouit la mère qui a lancé l’alerte, avant d'ajouter : « Mon objectif n’était pas de jeter l’opprobre sur qui que ce soit, mais de faire en sorte que ce manga ne se trouve plus entre les mains d’écoliers. »via Le Parisien