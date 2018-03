Un manga plonge dans le monde de l'esport et ses compétitions

Ne pas confondre le sport et l’esport : le second a commencé à se faire connaître dans les années 80 avec l’apparition des premiers jeux en réseaux. En France, on considère qu’il a véritablement démarré à partir de 2010, avec à ce jour des revenus qui pourraient atteindre 23,5 millions € pour 2018. Alors, sport ou esport ?





Artubr, CC BY 2.0





Il faut noter qu’en amont des Jeux olympiques d’hiver, le fabricant de processeurs Intel a mis au point un tournoi d'esport, avec le soutien du comité olympique. De quoi montrer que l’on prend de plus en plus au sérieux cette discipline — certainement parce qu’elle commence à générer des chiffres d’affaires tout à fait considérables.

Pour l’Europe, par exemple, selon une étude menée par SuperData, les revenus atteindront 345 millions € cette année. Et pour le coup, la France est plutôt bien positionnée parmi les acteurs européens, figurant dans le top 3 des pays générant le plus de revenus. À mettre en relation avec ce que produit l’industrie du jeu vidéo : 3,46 milliards € en 2016, avec une croissance de 4 % (données : Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs).



On comprend que le sport électronique suscite l’intérêt et que les éditeurs s’y engouffrent. Chez Glénat, on pourra retrouver Versus Fighting Story, dont le premier volume vient de sortir. Présenté comme le premier manga dédié au sport vidéoludique, il raconte l’histoire de Max Volta, leader d’une équipe de joueurs professionnels.

Ce dernier est actuellement à la tête du circuit mondial sur le jeu Street Fighter V. Il se lance à l’assaut du Capcom Pro Tour, l’une des plus grandes compétitions internationales, mais un jeune Japonais va faire basculer sa carrière. Aïe.







Que faire pour retrouver son niveau, et parvenir à reconquérir son titre ? Quelles concessions sera-t-il prêt à faire ? Le shônen se présente comme une exploration de ce que peut être véritablement l' esport – presque sous la forme d’un documentaire. A suivre…





Izu, Kalon, Madd – Versus fighting story, Tome 1 – Editions Glénat – 9782344021712 – 7,60 €