Un nouvel épilogue pour la minisérie Marvels, de Ross et Busiek

Détail de la couverture d'Alex Ross pour Marvels Epilogue

Le quart de siècle d'une minisérie culte : depuis quelques mois, Marvel annonce et célèbre cet anniversaire très spécial à travers différents hommages et autres nouvelles éditions. L'une d'entre elles propose ainsi des dessins préparatoires, des scripts de la série et autres bonus : le mois prochain, un épilogue inédit viendra proposer un nouveau chapitre dans cette saga.Marvels Epilogue, tout simplement, verra Alex Ross et Kurt Busiek se retrouver autour de la vie de Phil Sheldon, reporter photographe qui assiste à l'attaque des Sentinelles sur les mutants, ainsi qu'à la riposte des X-Men. Une nouvelle fois, et comme le veut la construction de la minisérie, les événements seront donc racontés d'un point de vue extérieur, celui d'un humain lambda.Les événements racontés seront ceux d'Uncanny X-Men #98, de Chris Claremont et Dave Cockrum (1976), un des comics les plus importants et fondateurs de la légende des X-Men.Alex Ross a cette fois accepté de reprendre les pinceaux pour assurer les illustrations du comic, contrairement à Marvels : Eye of the Camera, publié en 2008, un autre chapitre supplémentaire signé par Kurt Busiek, mais illustré par Jay Anacleto.Plusieurs couvertures alternatives seront signées par d'autres artistes : Dave Johnson, Ron Lim, Skottie Young et Fred Hembeck, mais aussi un dessin inédit de Dave Cockrum lui-même, disparu en 2006...L'épilogue de la série Marvels sera disponible, en version originale, le 24 juillet prochain.via Comic Book