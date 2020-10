Un pacte avec Dieu, de Will Eisner, au coeur d'une exposition-vente

< >

Crédits images : ©Will Eisner Studios, Inc

Will Eisner est né à New York en 1917, fils de parents juifs d'Autriche et de Roumanie, Il grandit à Brooklyn. A travers son œuvre, il s'est intéressé à la vie urbaine, la judéité, et aux relations humaines. Le point de départ d'Un pacte avec Dieu est lié à la disparition de sa fille, Alice, emportée par une leucémie à l'âge de seize ans. C'est cette injustice qui va générer la création de ce récit chargé d'émotions.Reconnu comme le premier roman graphique depuis sa publication en 1978, Un pacte avec Dieu a révolutionné le monde de l'édition, et encouragé les auteurs à s'essayer à d'autres formes de narration, plus personnelles.Les planches originales exposées et disponibles à la vente le seront pour la toute première fois, en exclusivité mondiale.Exposition Will Eisner – « Un pacte avec Dieu » - Du 15 au 31 octobre 2020Galerie Comic Art FactoryChaussée de Wavre 2371050 BruxellesOuvert du jeudi au samedi, de 13 à 19h, et sur rendez-vous