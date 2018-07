Un palmarès résolument monstrueux pour les Eisner Awards 2018

Cette année, le palmarès présente deux meilleurs scénaristes, ensemble sur la première marche du podium : Marjorie Liu, pour Monstress chez Image (en VF chez Delcourt, traduit par Sophie Watine-Viévard), première autrice à recevoir la récompense, et Tom King, pour son travail sur Batman et Mister Miracle publiés par DC.Mitch Gerads, qui collabore avec Tom King sur Mister Miracle, a reçu le Eisner du meilleur artiste/encreur. En parallèle, la série Montress a également remporté non pas un, mais cinq Eisner avec le meilleur peintre/artiste multimédia, meilleur artiste de couverture, meilleure publication adolescente et de la meilleure série en cours.Autre série de monstres plébiscitée à trois reprises, My Favorite Thing Is Monsters d’Emil Ferris dont la version française est à paraître à la rentrée chez Monsieur Toussaint Louverture . La série a reçu le prix du meilleur nouvel album, du meilleur artiste/auteur, et du meilleur coloriste.Retrouvez le palmarès complet :• Meilleur Short Story : ”A Life in Comics : The Graphic Adventures of Karen Green,” de Nick Sousanis, chez Columbia Magazine• Meilleur One-Shot : Hellboy : Krampusnacht, par Mike Mignola et Adam Hughes chez Dark Horse• Meilleure série limitée : Black Panther : World of Wakanda, par Roxane Gay, Ta-Nehisi Coates, et Alitha E. Martinez chez Marvel• Meilleur nouvelle série : Black Bolt, par Saladin Ahmed et Christian Ward chez Marvel• Meilleur encreur : Mitch Gerads pour Mister Miracle chez DC• Meilleur scénariste (à égalité) : Marjorie Liu, pour Monstress chez Image et Tom King, pour Batman, Batman Annual #2, Batman/Elmer Fudd Special #1, Mister Miracle chez DC• Meilleur peintre/artiste multimédia : Sana Takeda pour Monstress chez Image• Meilleur artiste pour la couverture : Sana Takeda pour Monstress chez Image• Meilleure série en cours : Monstress, par Marjorie Liu et Sana Takeda chez Image• Meilleur scénariste/artiste : Emil Ferris pour My Favorite Thing Is Monsters chez Fantagraphics• Meilleur coloriste : Emil Ferris pour My Favorite Thing Is Monsters chez Fantagraphics• Meilleur nouvel album : My Favorite Thing Is Monsters, par Emil Ferris chez Fantagraphics• Meilleur lettrage : Stan Sakai, Usagi Yojimbo, Groo : Slay of the Gods chez Dark Horse• Meilleure publication Enfant (jusqu’à 8 ans) : Good Night, Planet, de Liniers chez Toon Books• Meilleure publication Jeunesse (9 à 12 ans) : The Tea Dragon Society, de Katie O’Neill chez Oni• Meilleure publication Ado (13 à 17 ans) : Monstress, de Marjorie Liu et Sana Takeda chez Image• Meilleure publication humour : Baking with Kafka, de Tom Gauld chez Drawn & Quarterly• Meilleure anthologie : Fire, A Comic Anthology by Creators of Color, édité par Taneka Stotts chez Beyond Press• Meilleure publication d’après des faits réels : Spinning, par Tillie Walden chez First Second• Meilleure réédition d'album : Boundless, par Jillian Tamaki chez Drawn & Quarterly• Meilleure adaptation d’après un autre média : Kindred, par Octavia Butler, adapté par Damian Duffy et John Jennings chez Abrams ComicArts• Meilleure édition U.S. d’un titre international : Run for It : Stories of Slaves Who Fought for the Freedom, par Marcelo D’Salete, traduit par Andrea Rosenberg chez Fantagraphics• Meilleure édition U.S. d’un titre international - Asie : My Brother’s Husband, vol. 1, par Gengoroh Tagame, traduit par Anne Ishii chez Pantheon• Meilleur projet/collection d’archive - Strips : Celebrating Snoopy, par Charles M. Schulz, édité par Alexis E. Fajardo et Dorothy O’Brien chez Andrews McMeel• Meilleur projet/collection d’archive - Comic Books : Akira 35th Anniversary Edition, par Katsuhiro Otomo, édité par Haruko Hashimoto, Ajani Oloye et Lauren Scanlan chez Kodansha• Meilleur design : Akira 35th Anniversary Edition, conçue par Phil Balsman, Akira Saito chez Veia, NORMA Editorial et MASH•ROOM chez Kodansha• Meilleur comic en rapport avec le journalisme : The Comics Journal, édité par Dan Nadel, Timothy Hodler et Tucker Stone, tcj.com chez Fantagraphics• Meilleur ouvrage en rapport avec les comics : How to Read Nancy : The Elements of Comics in Three Easy Panels, par Paul Karasik et Mark Newgarden chez Fantagraphics• Meilleurs travaux de recherches académiques : Latinx Superheroes in Mainstream Comics, par Frederick Luis Aldama chez University of Arizona Press• Meilleur comic numérique : Harvey Kurtzman’s Marley’s Ghost, par Harvey Kurtzman, Josh O’Neill, Shannon Wheeler et Gideon Kendall chez comiXology Originals/Kitchen, Lind & Associates• Meilleur Webcomic : The Tea Dragon Society, par Katie O’Neill, teadragonsociety.com chez Oni Press