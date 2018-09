Un préquel à Prométhée de Christophe Bec exclusif à comiXology

L'éditeur français Delcourt et le diffuseur américain comiXology seront réunis autour de la parution de Prométhée 13:13, un préquel à la série de bandes dessinées Prométhée de Christophe Bec. Uniquement disponible sur comiXology en 2019, Prométhée 13:13 sera accessible gratuitement pour les abonnés des services Amazon Prime, Kindle Unlimited ou comiXology Unlimited.

Détail de la couverture de Jock

Avec 16 volumes publiés entre 2008 et 2017, la série Prométhée de Christophe Bec fait figure de référence au sein de la bande dessinée de science-fiction contemporaine. Disponible sur comiXology en version anglaise pour le territoire américain, la série de Bec se verra donc dotée d'un préquel, titré Prométhée 13:13.

Le scénariste Andy Diggle (The Losers, Thief of Thieves) et le dessinateur Shawn Martinbrough (Thief of Thieves, Detective Comics) ont été chargés de mener ce volume inédit, tandis que les couvertures des deux volumes de 48 pages chacun sont signées par Jock.

« Pour les amateurs de bande dessinée qui ne connaissent pas Prométhée, Prométhée 13:13 sera une porte d'entrée vers cette incroyable série de science-fiction, tandis que les fans de la première heure y trouveront bien sûr leur compte », a indiqué Guy Delcourt, directeur de la maison, dans un communiqué. Le groupe Delcourt collabore avec comiXology, qui appartient aujourd'hui à Amazon, depuis 2015.

Prométhée 13:13 fait partie de la série comiXology Originals, des bandes dessinées exclusives au service d'Amazon. Pour les versions imprimées, il sera peut-être possible de recourir au service d'impression à la demande d'Amazon : les libraires, eux, n'auront que leurs yeux pour pleurer...