Une adaptation live action de The Promised Neverland en production pour Amazon

The Promised Neverland

shōnen Japonais de Kaiu Shirai et Posuka Demizu, va avoir le droit à son adaptation en chair et en os. Publié à partir de 2016 au Japon et d’avril 2018 en France aux éditions Kazé, l’œuvre avait déjà été adaptée en série animée.

Crédit photo : how-to-draw-Ray-&-Norman-The-Promised-Neverland - CC BY-ND 2.0

Malgré ce succès critique plus que mitigé, qui accompagne souvent les sorties live action de shōnens populaires, la machine ne semble pas vouloir s’arrêter. Selon Variety , Amazon a ainsi acquis les droits d’adaptation de The Promised Neverland dans l’objectif, comme Netflix en son temps avec Death Note, de le transposer en version anglaise avec des acteurs de chair et de sang.Avec 16 millions d’exemplaires vendus dans le monde en 2019, The Promised Neverland s’est taillé rapidement une place de choix dans l’industrie du manga.Placés dans un établissement spécialisé lorsqu’ils étaient tout jeunes, Emma et ses frères et sœurs sont tous orphelins et attendent avec impatiente le jour de leur adoption. Bien qu’ils ne puissent jamais sortir et que des règles strictes soient observées, ils sont choyés et aimés par une femme appelée Maman Le havre de paix se transforme en cauchemar lorsqu'Emma et deux de ses camarades découvrent qu’ils sont élevés dans le but de nourrir des démons. Les orphelins décident, assez logiquement, de s’échapper de cet enfer et vont devoir affronter un monde hostile et des obstacles mortels. Un classique, en somme...Le scénario a été confié à Meghan Malloy et la réalisation Rodney Rothman, qui ont tous deux travaillé sur le chef d’œuvre d’animation qu’est Spider-Man: New Generation. Il n’existe pas de date de sortie officielle pour l’instant.