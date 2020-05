Une bande dessinée de 27 m2 en hommage à Guernica et Picasso

reproduction murale - Papamanila, CC BY SA 4.0

Sergio García Sánchez siempre busca saltar más lejos. Su última belleza es un cómic descomunal que mide lo mismo que el Guernica. @sergiogarciabd nos mostró el proyecto antes del confinamiento

27 metros cuadrados de cómic en honor al ‘Guernica’https://t.co/ux7tDc0sDW — Tereixa Constenla (@tereixac) May 4, 2020

Auteur de bandes dessinées, illustrateur également, Sergio García Sánchez a mis le confinement espagnol à profit. Son projet associe une fabrication artisanale à des supports technologiques contemporains d’impression numérique. Objectif : parvenir à re-exprimer, dans un hommage, le tableau Guernica, dans une version BD de 27 mètres carrés. Le tout baptisé Guerra.L’ensemble devait être présenté en mars — mais un virus a eu raison de l’exposition. Le public devra attendre la réouverture des musées pour le découvrir, mais l’œuvre sera affichée jusqu’au 1er mars 2021. Cette coproduction impliquait également la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême.Cette exposition devait d’ailleurs présenter un regard croisé autour de l’artiste espagnol, à travers la bande dessinée et la poésie « Bien que je fasse un peu de tout, je viens de la bande dessinée, où les chemins sont très tracés. Les projets comme Guerra empruntent des sentiers plus sinueux. Ils sont narratifs, mais n’ont pas besoin d’être clairs. C’est comme la différence entre la poésie et la prose. Et il s’avère que j’aime beaucoup la poésie », explique-t-il à El Pais.Dans Guernica, Picasso a articulé son récit autour d’un dictateur incarnant la haine de l’autre, l’absence de scrupules et apportait alors plus de questions que de réponses. Cependant, les historiens de l’art ont pu découvrir que l’agencement global fait état d’une structure interne propre.« Picasso est tout dans l’histoire de l’art », reprend l’auteur. « Mais outre qu’il fut sculpteur et peintre, je pense qu’il était le plus grand dessinateur de tous les temps. »