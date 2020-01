Une bande dessinée pédagogique autour de la loi Veil en ligne

Suivez les aventures de Mariam et Louise, les héroïnes de la 1re bande dessinée consacrée à la loi sur l'avortement, dite « loi Veil », dont nous célébrons aujourd'hui les 45 ans. L'occasion de revenir sur cet événement historique, le contexte politique et sociétal, les débats à l'Assemblée nationale, le discours de Simone Veil, le vote par les députés, l'annonce des résultats le 30 novembre 1974 à 3h40 du matin, etc. Du 17 au 26 janvier, un nouvel épisode sera mis en ligne chaque jour.

Vie-publique.fr, dans sa mission d‘information pédagogique sur les politiques publiques, innove dans ses formats et propose pour la première fois une bande dessinée pédagogique en ligne autour d’un événement qui a marqué l’histoire du droit des femmes : la loi Veil, votée en 1975, qui fête cette année ses 45 ans et légalise l’interruption volontaire de grossesse en France.À l’époque ministre de la santé nommée par Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil a mené une âpre bataille pour rendre licite une pratique encore largement critiquée dans sa propre famille politique.Signée par Sébastien Lagarrigue (sous le pseudonyme de Bast pour Le Gardien du zoo, avec Matyo, Le Cycliste, Doigts d'Honneur, avec Ferenc, La Boîte à bulles), aux illustrations, et Anne-Laure Farges pour le texte, la bande dessinée en plusieurs épisodes est d'abord diffusée sur instagram, sur le compte de vie-publique, avant de se retrouver en intégralité sur le site du service ministériel.La bande dessinée sera disponible en intégralité, à partir du 20 janvier, à cette adresse