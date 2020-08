Une bibliothèque idéale de BD néo-aquitaines, par des libraires

Photographie : Les aventures d'Alice aux pays des Merveilles (détail) - Nicole Claveloux (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« La Nouvelle-Aquitaine est une terre privilégiée pour la bande dessinée, des créateurs aux diffuseurs », rappelle Patrick Volpilhac, directeur général d'ALCA, l'agence livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine. « Aux côtés d’un réseau dynamique de librairies indépendantes qui maillent le territoire, de nombreuses maisons d’édition publient des ouvrages de bande dessinée créés en région ou ailleurs. »Le guide de l'ALCA a été constitué par des libraires de la région, qui proposent leurs coups de cœur en matière de bandes dessinées. On retrouve ainsi des titres publiés par Huber éditions, Biscoto, Les Requins marteaux, Cornélius ou encore les éditions de la Cerise.Le guide est disponible en lecture et en téléchargement ci-dessous.