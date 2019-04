Une invitation dans l'atelier de l'auteur Enki Bilal

À quoi ressemble l’atelier d’Enki Bilal, artiste majeur du 9e art qui ne cesse de créer depuis plus de quarante ans ? De l’écriture au trait, du récit à la couleur, en passant par les influences, le film restitue la création en cours et ouvre les portes de l’univers à l’esthétique tourmentée d’un homme qui a su imposer son style et lever les frontières entre bande dessinée, cinéma et art contemporain.Enki Bilal dévoile littéralement la conception du deuxième volet de son album Bug, dans lequel il dépeint un monde futur paralysé par un bug informatique. Entre mémoire et transmission, il dessine le passé et esquisse le futur… Et son dessin est d’une beauté à couper le souffle !Influences, une histoire de l’art au présent est une collection documentaire qui met en lumière des artistes contemporains au sommet de leur art. Chaque film partage en temps réel la naissance d’une œuvre au plus près du travail des artistes. Ils reviennent sur leur parcours, évoquent leurs « maîtres » et leurs influences.Le reportage sera diffusé le 4 mai prochain, à 22h25, dans « Passage des arts », présenté par Claire Chazal, puis rediffusé le dimanche dans « La galerie France 5 » à 9h25.