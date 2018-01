Une journée pop culture japonaise à La Villette par ADN et UNIQLO

Attention, rendez-vous : ce 16 juin, à la Grande Hall de La Villette, l’un des poumons de verdure de la capitale, une journée consacrée au Japon et à la pop culture aura lieu. À l’initiative, la marque de prêt-à-porter Uniqlo et Anime Digital Network, la plateforme de streaming.





Blue Exorcist - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Le partenariat semblait évident, expliquent les deux opérateurs, entre l’acteur principal du streaming en France — deuxième marché mondial de l’animation japonaise — et la marque emblématique de prêt-à-porter renommée autant pour ses basiques universels que pour ses collections capsules en collaboration avec de grands noms de la mode. Les passerelles sont en effet nombreux avec la japanimation puisqu’UNIQLO met régulièrement à l’honneur des séries mythiques de la pop-culture japonaise depuis plusieurs années : de Dr Slump à Naruto en passant par l’indétrônable One Piece.

ADN Expérience s’adresse non seulement à tous les amateurs d’animation japonaise, mais aussi à tous ceux qui veulent retomber en enfance le temps d’une journée et qui pourraient même en pro ter pour découvrir des classiques à côté desquels ils seraient passés. Le maître mot de cette nouvelle édition : la nostalgie.



C’est tout le festival qui se mettra aux couleurs de séries cultes, parmi lesquelles Dragon Ball Z, City Hunter (Nicky Larson), Les Mystérieuses Cités d’Or, Dr Slump ou encore le délirant Samourai Pizza Cats !

Plus de 4 000 m2 seront mis au service d’une programmation variée et exigeante : nombreux invités stars venues du Japon, rencontres et interventions avec les visiteurs, avant-premières, concerts exclusifs, culture japonaise, gastronomie... tous les ingrédients d’une expérience hors du commun ! Anime Digital Network publiera, au cours des prochaines semaines, plusieurs annonces pour dévoiler les noms des invités ainsi que les autres grandes marques qui participeront à l’événement.

Toujours dans l’objectif de remercier ses abonnés, Anime Digital Network leur propose deux expériences en exclusivité : une entrée simple à un tarif réduit ou le pass VIP donnant accès à de très nombreux avantages ! Les entrées se feront à partir de 60 € (30 € pour les abonnés et 150 € pour les pass VIP).