Une nouvelle série de bandes dessinées James Bond chez Dynamite

Détail de la couverture de Jim Cheung



James Bond, qui reste dans cette BD un homme blanc, conformément au personnage créé par Ian Fleming, sera cette fois confronté à l'impitoyable marché de l'art, et à la circulation d'un faux qui met au jour un gigantesque réseau de corruption et de malversation...« Dans mes souvenirs, il a toujours été l'incarnation du terme “suave” », souligne Danny Lore, qui coécrit la série de comics. « Son efficacité froide, mêlée à ce charme enjôleur et son sourire ravageur... Il fait le boulot et séduit les femmes au passage. Il y a quelque chose d'intemporel chez James Bond, ce qui lui permet d'être placé dans toutes les situations et époques. »Dès le mois de décembre prochain, cette série James Bond verra le retour à zéro de la série de comics publiée depuis quelques années déjà chez Dynamite.Il y a un peu moins d'un an, en novembre 2018, la série avait déjà connu un nouveau souffle avec un arc signé par Greg Pak , connu pour Planet Hulk, au scénario, et Marc Laming aux dessins.