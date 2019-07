Une rue Stan Lee à l'étude, dans le Bronx où grandit le créateur de Spider-Man

Barry Mulling, CC BY SA 2.0

Dans le cadre d’un projet de loi qui propose de renommer 85 rues, pour rendre différents hommages, le New York City Council a approuvé un changement pour University Avenue. Un tronçon de cette rue sera désormais connu comme la Stan Lee Way.La section est celle du quartier dans lequel le jeune Stan Lee a fait ses premiers pas, avant de partir pour le lycée DeWitt Clinton dans le Bronx, puis de débuter sa carrière. Il entre en effet chez Timely Comics en 1939 — quelques années avant que la société n’opte pour le nom de Marvel.Stan Lee est décédé en novembre de l’année passée, six semaines avant son 96e anniversaire. On lui doit des personnages comme Spider-Man, Hulk, les X-Men et bien d’autres. Et si Marvel est aujourd’hui ce monstre multimédia qui brasse de milliards de dollars, c’est en immense partie grâce à la collaboration de Lee avec des artistes comme Jack Kirby ou Steve Ditko.via Comics Beat