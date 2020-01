Une statue de René Goscinny dans le 16e arrondissement de Paris

< >

Après un obélisque à Angoulême en 2017, l'auteur de bandes dessinées René Goscinny recevra un hommage parisien ce jeudi 23 janvier avec l'inauguration d'une statue à son effigie, signée par le sculpteur Sébastien Langlöys. Le génial créateur est entouré par quelques-uns des personnages qu'il a créé ou participé à créer, comme Le Petit Nicolas, Astérix, Iznogoud ou encore Lucky Luke.Le socle de la statue, lui, est signé par Jean-Marc Weill (C&E Architecture) : comme dans une bibliothèque, on y trouve des albums des bandes dessinées cosignées par René Goscinny.Premier monument dédié à la bande dessinée dans la capitale, la statue de René Goscinny sera inaugurée par Anne Hidalgo, maire de Paris, Franck Riester, ministre de la Culture, et Anne Goscinny, la fille de René Goscinny. « La France aime le neuvième art et “par Toutatis” René Goscinny n'y est certainement pas pour rien », indique à cette occasion Franck Riester : l'inauguration de la statue s'inscrit dans les festivités de BD 2020 La statue se trouve à l'angle de la rue Boulainvilliers et de la rue Singer, dans le 16e arrondissement, non loin de l'immeuble où le scénariste a vécu avec sa famille entre 1967 et 1977. La SNCF, propriétaire du terrain, a donné son accord.La sculpture de bronze rejoint l'autre hommage de la capitale à René Goscinny, une rue à proximité de la Bibliothèque nationale de France inaugurée en 2001.