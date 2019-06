Une statue en bronze de Titeuf installée dans l'école qui inspira Zep

Né à Onex, dans le canton de Genève, le dessinateur Zep reste très attaché à sa région. Il vient ainsi d’inaugurer une statue représentant son héros, Titeuf, dans la cour de l’école Jacques-Dalphin, située en face de son ancien atelier. C’est en observant les enfants jouer que l’idée de Titeuf a fini par germer – Philippe Chappuis, alias Zep, n’a que 24 ans et Titeuf une grande carrière devant lui.





Après 25 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, des produits dérivés à foison, des séries, des expositions ou des jeux vidéo, le personnage est devenu une super star. Et la statue de bronze, mesurant 140 cm pour 100 kg, vient consacrer définitivement cette belle histoire.

La statue est l’œuvre de Catherine Mauron-Vallotton et en parallèle, une exposition consacrée au monde de Titeuf sera proposée du 7 juin au 25 août, aux Halles de la Fonderie, à Carouge.





Les sujets abordés dans les albums vont de l’écologie à l’immigration, sans oublier le sexe ou le harcèlement. Or, sur ce point, et depuis maintenant deux ans, le dessinateur s’est également engagé dans la lutte contre les agressions sexuelles, par l’intermédiaire de ses personnages. Car, pour Zep, il est essentiel de pouvoir aborder tous les sujets avec les enfants, plutôt que de les cacher : « Il vaut mieux en parler, en rire, ne surtout pas en faire des tabous. Le tabou, c’est l’invention des adultes qui ont peur de l’intelligence des enfants. »



En 2016, un premier dessin, peut-être trop humoristique, mettait en scène un agresseur qui se faisait prendre les doigts dans une tapette à souris — après avoir tenté de mettre la main sous la jupe d’une fillette.



Deux ans plus tard, c’était Titeuf qui cette fois ne laissait aucune place à l’humour, pour clamer : « Touche pô à mon zizi » ! Et l’agresseur, penaud et mort de honte, prenait la poudre d’escampette.